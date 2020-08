Adele, sin una gota de maquillaje y nuevo look, cautiva a sus fans

Adele volvió a sorprendernos con su drástico cambio. Luego de que la cantante británica llamara la atención de sus seguidores y los medios por su nueva figura, ahora lo hace con un look sin maquillaje y el cabello de una forma diferente.

Te recomendamos: La dieta que siguió Adele para bajar de peso

Instagram se ha convertido en el aliado de Adele para demostrar su transformación. Hace unos meses, la intérprete de "Someone Like You" aparecía con varios kilos menos y un aspecto rejuvenecido. Sin embargo, sus recientes publicaciones demostraron que la cantante puede hacer aún más.

Una foto sin una gota de maquillaje y el cabello ondulado es la forma en la que nunca habíamos visto a la cantante pero que ahora nos ha encantado.

Ver esta publicación en Instagram 5 ciders in 👌🏻 Una publicación compartida por Adele (@adele) el 27 de Jun de 2020 a las 2:52 PDT

Te puede interesar: EN FOTOS: La transformación de Adele de 2008 a 2020

Es común que veamos a Adele con su delineado de ojos tipo cat-eye y su cabello perfectamente alisado, con un poco de forma para darle un estilo vintage.

Ahora, con cara lavada y ondas en el cabello, Adele se muestra natural, demostrando que su belleza no necesita adornos y que cada vez luce más hermosa.

¿Te gusta cómo luce Adele ahora?