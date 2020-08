Alejandro Fernández entregó en el altar a su hija Camila Fernández el pasado fin de semana pues la también cantante se casó durante la pandemia, con su novio Francisco Barba.

Tras nueve meses de relación (la cual, 3 meses estuvieron separados por el confinamiento), Camila Fernández le dio el sí a su novio Francisco Barba quien le propuso matrimonio en una cena romántica hace apenas unas semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Fernandez 👑 (@camifdzoficial) el 27 de Jul de 2020 a las 5:52 PDT

"[...] Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda; yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté: ¿A dónde me vas a llevar?, y él me dijo que a cenar", dijo la novia a la revista TVyNovelas.

Varios medios de comunicación tuvieron la cobertura de la ceremonia religiosa donde Alejandro Fernández, con cubrebocas, caminaba hacia el altar a entregar a una de sus gemelas, fruto de su relación con América Guinart.

En el video compartido en redes sociales se puede ver que todos los invitados asistieron a la boda con cubrebocas pues según el cantante, tomaron todas las medidas necesarias para evitar contagios por COVID-19.

Uno de los ausentes de la celebración fue el padre del cantante, Vicente Fernández.

Camila Fernández, quien no hace mucho inició su carrera musical, imitando los pasos de la familia, actualmente tiene 22 años.