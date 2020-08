Maestro convierte triciclo en salón de clases móvil para enseñar a niños sin internet en sus casas

Con la actual modalidad de clases en línea, el internet se ha convertido en una herramienta indispensable, sin embargo para las comunidades más marginadas que no gozan con este servicio o que sus familias definitivamente no pueden costearlo ha sido un problema poder continuar con la educación de forma optima.

Lo anterior descrito fue la principal motivación para que Gerardo Ixcoy, quién se desempeña como profesor de sexto de primaria en Guatemala, llevó su compromiso con su comunidad estudiantil a otro nivel, adaptando un triciclo en un aula de clases móvil que le permite ir a las comunidades más alejadas y prestar de esa manera su servicio como educador de forma eficiente.

El triciclo de carga de Lalito 10 (así conocen localmente a Gerardo) fue equipado con un pizarrón, laminas, un reproductor de audio e incluso paneles acrílicos para cuidar la sana distancia.

A pesar que el profesor sufrió una reducción de sus salario por la pandemia, esto no lo detuvo a la hora de pensar en sus alumnos que se les imposibilita tomar clases en línea; “Intenté que los niños recibieran sus hojas de trabajo enviando instrucciones a través de WhatsApp, pero no respondieron. Los padres me dijeron que no tenían dinero para comprar paquetes de datos y que otros no podían ayudar a sus hijos a entender las instrucciones”, confirmó.