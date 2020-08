Revelan tema inédito de Prince a 4 años de su partida

4 años han pasado desde el fallecimiento de uno de los íconos pop más grandes de la historia, Prince, un artista con un legado increíble que continúa expandiéndose deleitando a sus seguidores.

Uno de los principales rumores que existen alrededor de esta leyenda de la música es que existe bastante música inédita que el artista y compositor creara y nunca revelara en vida, rumor que hoy toma gran validez después de que se ha revelado un nuevo tema titulado “Cosmic Day”.

El tema el cual se presume fue grabado en 1986 y había permanecido en la biblioteca personal del artista, así como pasando de manos entre coleccionistas posteriormente, todo esto sin ser lanzada de forma oficial hasta este momento.

“Cosmic Day” fue utilizada de forma sutil durante la gira de Prince en el año 1988, sin embargo hasta el dia de hoy no había sido parte de ningún material del artista, situación que cambiará ya que se planea incluir el track en la producción “Sign O’ The Times” , disco oficial del artista que también incluirá las canciones Witnes 4 The Prosecution (Version 1)”, y “I Could Never Take The Place Of Your Man (1979 Version)".

El legado de Prince continúa vigente en el mundo, ya que recientemente en Minnesota se inauguró una escultura del “Love Symbol”, con el cual se representó el artista a partir de 1992 con la salida del álbum “Love Symbol”.