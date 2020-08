Eiza González está harta de que la comparen con Belinda, sobre todo cuando se trata de aspectos que no tienen relación con su carrera como lo son sus noviazgos y sus antiguas conquistas.

Recientemente Belinda y Christian Nodal confirmaron su nueva relación, lo que provocó muchas reacciones en redes sociales que hablaban de la diferencia de edad, de lo dolido que ha de estar Lupillo Rivera pero sobre todo, de los gustos de Beli que no dudaron en compararlos con los de Eiza González.

Mientras las últimas relaciones de Eiza han sido con personalidades extranjeras caucásicas, las de Belinda han sido de mexicanos mestizos.

Varias personas lo vieron gracioso pero otras consideraron que el meme era más racista y clasista que cualquier broma pesada. Entre esas personas, Eiza aprovechó para exigir respeto.

Hay 2 tipos de mujeres*

Belinda /// Eiza pic.twitter.com/9AcBSRM9k6 — Memes que compartes mientras trabajas (@mqcmt) August 6, 2020

Fue a través de su cuenta de Twitter que Eiza pidió que no la metieran en competencia, sobre todo en una industria donde ser mujer te da desventaja. Pidió que no la utilizaran para minimizar el esfuerzo de otra mujer tanto profesionalmente como de forma personal. Así mismo, dijo que jamás soportará que las comparaciones tengan que ver con temas de racismo y clasismo y que no quiere ser partícipe de los mismos.

Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

La última relación de Eiza González ha sido la del actor franco estadounidense Timothée Chalamet.