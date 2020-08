Maribel Guardia choca su carro saliendo del programa Hoy

Maribel Guardia se distrajo al salir de las instalaciones del programa Hoy y terminó chocando su auto contra una pluma de vigilancia.

Era un día cualquiera en el foro de Hoy, las grabaciones habían terminado y una de sus invitadas del día, Maribel Guardia, se iba a casa después de haber pasado un divertido día con los conductores de televisión.

Pero la prisa, el miedo a los paparazzis o quién sabe qué hicieron que Maribel Guardia acelerara de más su camioneta y terminara estrellándose en la pluma de la caseta de vigilancia. El peor momento para eso pues la estaban grabando los reporteros que la esperaban afuera.

Cuando le preguntaron qué había pasado, ella aseguró que normalmente no maneja rápido y culpó a su camioneta.

Maribel Guardia lo tomó con mucha gracia y sacó su celular para grabar el momento: "Pura vida", decía la costarricense mientras mostraba el resultado de su accidente.

"Cuando tiras la pluma de la entrada de tu empresa y te graba toda la prensa jajaaja . Gracias a Dios no pasó a mayores, y lo mejor es que no me cobraron nada (y los de la prensa súper amorosos y preocupados por mí. Besos y que Dios nos acompañe", escribió en la publicación.