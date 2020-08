Érika Buenfil estalla contra Pepillo Origel por meterse con su hijo

Érika Buenfil dejó claro que pueden criticarla cuantas veces quieran pero nunca va a permitir que hablen mal de su hijo y mucho menos alguien que ella consideró un amigo como Pepillo Origel.

Fue en una entrevista para el canal de Youtube de "Fernanda Talks Home" que Érika Buenfil salió en defensa de su hijo de 14 años luego de que el conductor de programas de espectáculos, Juan José Origel, y su compañera, Martha Figueroa, hablaran mal de Nicolás.

Te puede interesar: Érika Buenfil imita a Miranda Priestley de El Diablo Viste a la moda

En la entrevista, Buenfil dijo que jamás iba a perdonar a quien habría sido su amigo por muchos años pues de ella pueden decir lo que quieran, incluso que es una ridícula, pero su hijo, al no pertenecer al medio, debería ser respetado.

"Eso fue lo que a mí me dolió porque a mí me ha costado sacar adelante esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, punto, no tengo nada que perdonar", dijo enojada.

Además, le molestó que llamaran a su hijo Zedillito, por ser hijo de Ernesto Zedillo quien nunca quiso reconocer al joven.

"Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente", declaró.

Érika Buenfil, ya con la voz entrecortada, dijo ella no tiene lujos ni gana millones como dijeron en el programa:

"Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque soy una chin&$·& y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo ni cómo".