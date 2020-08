Robert Pattinson, Val Kilmer, Gal Gadot, Zack Snyder y Lynda Carter son algunos de los nombres que destacan entre las más de 300 figuras que aparecerán de la convención virtual

DC FanDome, es un nuevo evento que durará 24hs y que tendrá lugar de forma online. El DC FanDome se llevará a cabo el próximo 22 de agosto a partir de las 14hs de Argentina, 13hs Chile y 12hs México y Colombia.

LOS40 estaremos presentes en todo momento ya que Gaby Cam será parte de los presentadores el próximo 22 de agosto a partir de las 12 del día.

¿Pero de que se trata y cómo podremos acceder?

La cita será en la web DCFanDome.com, en donde durante un día entero podremos transportarnos al interior del Multiverso DC.

Este es un evento organizado por Warner Bros por lo que contaremos con las primicias en cine y videojuegos, TV y cómics. Además, habrá testimonios de los actores y de los creadores de lo que hay detrás de sus contenidos.

Pero, ¿qué hay en DC FanDome?

El epicentro del sitio es el salón de los superhéroes, donde habrá una programación especial, paneles de discusión y contenidos nuevos de películas, series y videojuegos.

Desde allí podremos acceder a las profundidades del Multiverso DC para explorar cinco mundos satelitales adicionales, cada uno con contenidos locales y actividades únicas.

A quí la lista de los invitados al DC FanDome.

Como era de esperar entre las figuras que participarán de la cita están los protagonistas de las películas y se confirmó la participación de Robert Pattinson (The Batman), Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Zachary Levi (Shazam), Dwayne Johnson (Black Adam), Ezra Miller (The Flash) y Margot Robbie (The Suicide Squad).

Además también se ratificó la aparición de los directores Patty Jenkins (Wonder Woman 1984), Matt Reeves (The Batman), Zack Snyder (Justice League), James Wan (Aquaman), James Gunn (The Suicide Squad), David F. Sandberg (Shazam) y Andy Muschietti (The Flash). Y otros miembros de los elencos de sus películas, como Pedro Pascal (Wonder Woman 1984), John Cena (The Suicide Squad) y Patrick Wilson (Aquaman).

Pero DC Fandome no solo enfocará sus novedades en las películas y también abordará a las series basadas en los cómics de DC.

Así, por el lado del Arrowverso, estarán actores como Grant Gustin y Candice Patton de The Flash; Caity Lotz y Matt Ryan de Legends of Tomorrow; Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch de Superman and Lois, Javicia Leslie de Batwoman, Nicole Maines de Supergirl y Cress Williams de Black Lightning.

En cuanto a las series de DC Universe, por el lado de Doom Patrol aparecerán Abigail Shapiro, April Bowlby, Matt Bomer y Diane Guerrero. El elenco de Titans figurará encabezado por Brenton Thwaites y la serie animada de Harley Quinn dirá presente de la mano de Kaley Cuoco y Giancarlo Esposito.

Stargirl, que nació bajo el amparo de DC Universe y pasará a The CW con su confirmada segunda temporada, también formará parte del evento con un elenco liderado por Brec Bassinger. Además Brandon Vietti y Greg Weisman, los showrunners de Young Justice, también están contemplados en el evento.

Obviamente una convención centrada en DC no podría dejar de lado a los cómics y en el listado revelado por los organizadores figuran guionistas como Neil Gaiman, Scott Snyder, Tom Taylor, Tom King, Michael Bendis, G. Willow Wilson, Geoff Johns, Cecil Castellucci, Grant Morrison, James Tynion IV y Kami Garcia.

