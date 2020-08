Tame Impala lanza videoclip de "Is It True"

El éxito del más reciente álbum de Tame Impala, The Slow Rush, seguirá en aumento luego del lanzamiento del video oficial de su sencillo "Is It True".

Con gráficos que nos recuerda al ambiente de un concierto en vivo, Kevin Parker estrenó el video de su más reciente sencillo, perteneciente a su cuarto álbum que se está convirtiendo en un éxito en Australia, Estados Unidos y Reino Unido.

Se puede decir que este es el gran regreso de Tame Impala quien no había lanzado un álbum desde 2015 pero con The Slow Rush, el que describe como una reflexión sobre el paso del tiempo, vuelve a llamar la atención de sus fans y de expertos en música que lo llegan a describir como un espléndido compositor, vocalista y arreglista.

Tame Impala es uno de los artistas más influyentes de su género, tan solo en 2019 encabezó grandes festivales como Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound y más.