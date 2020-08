Se revelan más detalles sobre 'Crash Bandicoot 4: It's About Time'

Un nuevo titulo completamente inédito de la reconocida saga Crash Bandicoot llegará próximamente con el nombre de Crash Bandicoot 4: It's About Time y pudimos conocer mucho más de este titulo en el reciente evento “State of Play” de Sony.

Destacando que se esta agregando un modo de juego completamente nuevo llamado: Mood N. Verted: un modo espejo alimentado con Bayas Bumpa, que pretende llevar a los jugadores a aventuras completamente nuevas atravesando tierras baldías de neón, viejos sets de películas antiguas y espectaculares nuevos sets del mundo de Crash.

“Este es el primer juego nuevo de la serie Crash Bandicoot en más de una década, por lo que sentimos que era importante introducir un estilo de juego completamente nuevo” detalló Paul Yan, Director Creativo y Co-Studio Head de Toys for Bob. “Nos asociamos con nuestros buenos amigos en Beenox para ayudarnos a desarrollar el modo N.Verted, y ellos trajeron la misma pasión y experiencia que se utilizó en el increíble Crash™ Team Racing Nitro-Fueled”.

La aventura “completamente nueva” que presentará este titulo trae de regreso los personajes del multiverso Crash Bandicoot y nuevos personajes jugables acompañados de sorpresas extravagantes desbloqueables alucinantes.

“Toys for Bob ha hecho todo lo posible para modernizar esta franquicia clásica, desde dar vida a mundos visualmente impresionantes, hasta crear una amplia variedad de contenido y nuevas formas de jugar, como el modo N.Verted y personajes jugables adicionales”, dijo Michelle Bresaw, Vicepresidente de gestión de productos y marketing de Activision. “Confiamos en que esta es una secuela que los fanáticos han estado esperando, manteniéndose fieles a la franquicia y al mismo tiempo brindando una experiencia nueva y fresca”.

Crash Bandicoot 4: It's About Time estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One y Xbox One X el 2 de octubre de 2020.