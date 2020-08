La influencer de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, levantó polémica luego de que su esposo Samuel García la regañara por estar sentada, a su gusto, inapropiadamente.

Recientemente Mariana Rodríguez Cantú anunció en sus redes sociales que había dado positivo a COVID-19 por lo que ella estaría separada de su esposo, Samuel García, en otra parte de la casa.

A pesar de ello, la pareja decidió compartir tiempo juntos aunque sea por videollamada y aprovecharon para comer juntos desde un Instagram Live.

Pero Mariana, al no poder estar en el comedor de su casa para no contagiar a su esposo, tuvo que comer en el piso de una de las habitaciones. Ahí, cómodamente con una pierna en el piso y el otro pie recargado, disfrutaba de su comida cuando a mitad de la transmisión su esposo le dijo que bajara la pierna, que estaba enseñando demasiado.

Mariana, confundida, dijo que solo se le veía la rodilla pero él insistió: "Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna... cochinelas. Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna. Pos me casé contigo pa mí, no pa que andes enseñando"