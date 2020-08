Reacción tierna de perrito al ser regañado en un video de Tik Tok

Un conmovedor Tik Tok se ha hecho popular en las últimas horas, ya que es sumamente tierna la reacción del perrito que aparece en el metraje y ha hecho que miles de personas se conmuevan y compartan con admiración.

Se trata de un perrito que se ha robado los corazones de millones de usuarios al reaccionar aparentemente triste y consternado a los regaños de su dueño, moviendo los ojos de arriba hacia abajo notablemente consternado por el regaño, todo esto mientras trata de esconder su rostro con sus patitas.

El regaño que aparentemente es por que el can destruyó algunos objetos de la casa parece que si sensibiliza al pequeño cachorro, quien no puede con la vergüenza y el sentimiento de culpa que le genera la regañiza.

“Es que tú no puedes tener esa actitud siempre, tienes que portarte bien. Uno no hace sino complacerte, llevarte al parque, comprarte juguetes, y tú no haces caso, siempre haciendo daño, y con esa carita de ‘yo no fui’ que quieres ganarlas todas, así no es”, son las palabras del dueño del canino.

El video presumiblemente grabado en Colombia por el usuario de Tik Tok @eliotdussan ya supera los 2 millones de visualizaciones.