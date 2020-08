A esta mujer no le importó arruinar la boda de una pareja pues para ella, era importante que el novio se hiciera cargo de su realidad, la del bebé que esperaba de ella y que intentaba negar.

Se hizo viral un video en el que una pareja está en plena ceremonia religiosa cuando de repente se escucha a una mujer en el público gritándole al novio e insistiendo en que deje de ignorarla.

Los hechos ocurrieron en Detroit Michigan, el Padre preguntaba al novio que si aceptaba a su novia como su legítima esposa cuando de repente los gritos de la mujer le reclamaban. "¿Vas a pretender que no me conoces? ¿Vas a pretender que no tengo a tu bebé aquí? Anthony, sé que me estás escuchando", decía.

En ese instante, la hija de la novia caminó hacia ella y molesta, le dijo que sería mejor que se fuera de la boda de su mamá "¿Cuál es tu problema?", decía mientras intentaban detenerla.

No se sabe en qué terminó la historia pero bueno, no creemos que se hayan casado ¿o sí?