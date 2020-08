¿Estás triste mamá?: Kailani exhibe la tristeza de Aislinn Derbez

Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, demostró que a pesar de su corta edad, es muy sensible a lo que ocurre a su alrededor, sobre todo si se trata del estado de ánimo de sus padres.

Fue en un reciente Instagram Live que Aislinn Derbez platicaba con su público sobre la importancia de la lactancia materna cuando su pequeña de repente volteó a verla y le preguntó que si estaba triste.

"¿Estás triste mamá, estás triste?", decía Kailani viendo a su mamá. Aislinn respondió con toda tranquilidad que sí, que en la mañana había amanecido algo triste.

"Sí mi amor, en la mañana estaba triste, tienes toda la razón, me desperté un poco triste", dijo Ais quien después le dio un enorme beso a su hija.

Aislinn tuvo que sincerarse con sus fans y terminó diciendo que el día anterior se sentía perfecta pero ese día se le estaba complicando: "De esos días en los que no te sientes bien, no quieres hacer nada, donde no salen las cosas".

En el mismo Live, Aislinn reveló que Mauricio Ochmann estaba de visita en casa y le dijo que fuera a verlo, al fondo se escuchaba a Mauricio diciéndole a Kailani que la iba a llevar a bañarse.

El momento en que Kailani le pregunta a su mamá puedes verlo en el minuto 3:41.