Todo el mundo está hablando de la próxima película de Netflix "El diablo a todas horas", básicamente por sus protagonistas Tom Holland y Robert Pattinson pero su éxito asegurado no solo reside en estos tremendos actores sino en la trama y el resto del poderoso elenco.

Netflix acaba de lanzar el trailer de una de las películas más prometedoras del año. "El diablo a todas horas", que se estrenará el próximo 16 de septiembre, trata de un pueblo en Ohio con una historia particular. Secretos, siniestros personajes, predicadores, fanáticos religiosos, espíritus malignos y asesinatos envuelven este lugar en el que un joven llamado Arvin Russll (Tom Holland) trata de superar sus más grandes traumas.

Y sí, muchos nos dejamos atrapar por ver a Tom Holland y Robert Pattinson como protagonistas pero sin duda la película se va a sostener por todos y cada uno de los participantes en ella. Empezando por el director.

Dirigida por Antonio Campos

A sus 36 años de edad, Antonio Campos es uno de los directores estadounidenses más prometedores. Si crees que no has visto nada de él, basta con entrar al catálogo de Netflix y buscar la serie "The Sinner" que ha tenido muy buena aceptación y crítica. Además, "El diablo a todas horas" podría sonar a que tiene una trama muy parecida a la primera temporada de la serie, donde él dirigió tres capítulos.

Bill Skarsgård

El actor de "IT", es decir, Pennywise, dejará el disfraz para demostrar otro estilo actoral más realista pero sin duda igual de potente. Recordemos que Skarsgård trae la actuación en la sangre. El actor de 30 años es hijo de Stellan Skarsgård (Mamma Mia, Chernobyl) y hermano de Alexander (La leyenda de Tarzán, Big Little Lies) y Gustaf (Vikingos, Westworld).

Ver esta publicación en Instagram Узнали ?😮🔥 ✖️Подпишись @atomnoe 👈🏻 Una publicación compartida por fan page (@atomnoe) el 11 de Ago de 2020 a las 6:27 PDT

Sebastian Stan

Se hizo famoso por su papel como Bucky en las películas de Capitán América pero su talento como actor se ha visto más allá de las películas de Marvel. Sebastian Stan fue aplaudido por su papel en "I Tonya" junto a Margot Robbie, donde interpretó al novio de la patinadora artística y el presunto responsable del ataque a una de las competidoras de la misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvel and DC stuff (@not_reallydcolympus) el 13 de Ago de 2020 a las 12:42 PDT

Jason Clarke

El actor de 51 años cuenta con una trayectoria cinematográfica, televisiva y teatral que va de más de cuarenta proyectos. Sus películas más conocidas son "Planeta de los simios", "Viviendo con el enemigo", "El gran Gatsby" y "Enemigos públicos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cinectus (@blogcinectus) el 2 de Ago de 2020 a las 3:40 PDT

Mia Wasikowska

La podríamos recordar como la sensible y rara de Alicia en el País de las Maravillas con Tim Burton pero lo cierto es que la actriz australiana tiene papeles muy fuertes como el de "Jane Eyre", "La cumbre escarlata" y "Madame Bovary".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @world.of.costumes el 6 de Jul de 2020 a las 1:49 PDT

Harry Melling

El odioso primo de Harry Potter nos viene a demostrar que puede salir de su zona de confort e interpretar a alguien fuera del mundo mágico. Justo en esta película buscará que todos se olviden de el personaje de la película infantil y claro que lo logrará porque para empezar, luce totalmente irreconocible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ~Potterhead~ (@__.potter_head.__) el 21 de May de 2020 a las 8:19 PDT

Haley Bennett

De esas actrices que no buscan ser solo una cara bonita. Haley Bennett ha participado en películas taquilleras como "La chica del tren" o "Los siete magníficos" pero en el trailer de esta película podemos verla en un aspecto mucho más natural y con un personaje muy fuera de lo que le conocemos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DeAPlaneta (@deaplaneta) el 29 de Sep de 2016 a las 12:28 PDT

Eliza Scanlen

Un rostro tímido, tierno que esconde a una gran actriz. Eliza participó recientemente en la nueva adaptación de la novela "Mujercitas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cine&Omnia (@cineomnia) el 13 de Ago de 2020 a las 10:47 PDT

Pokey LaFarge

Es más conocido en Estados Unidos por su carrera musical y esta sería su primera gran oportunidad en Hollywood.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pokey LaFarge (@pokeylafarge) el 1 de Ago de 2020 a las 4:38 PDT

Así que si la quieres ver porque te encantan los protagonistas, es totalmente válido. Es decir, son increíbles actores pero podemos ver que la producción se esmeró en traer actores de calidad para una película que tratará de violencia y fanatismo religioso.