Steve O de "Jackass" se pegó a un espectacular en Los Ángeles ¡Con cinta!

Steve O exmiembro de "Jackass" no ha dejado la locura. Recientemente apareció pegado a un espectacular con fin de publicitara su nuevo especial de comedia.

Steve es muy conocido por ser uno de los más salvajes y alocados de la serie y películas que se produjeron hace ya varios años.

Ahora, como parte de su peculiar campaña publicitaria el hombre se pegó literalmente a un espectacular en Los Ángeles.

Jackass regresa en 2021 con cuarta película

Al inicio nadie sabía quién era, hasta que Steve-O realizó una publicación en Facebook en la que dijo:

“Estoy pegado a un espectacular ahora mismo y quiero enfatizar que un equipo de profesionales arregló todo de manera segura. No hay probabilidad de que me caiga, y es importante que no desgastemos recursos valiosos de la ciudad en esto. Estoy feliz de salir y hacerle saber al mundo sobre este proyecto en el que estoy trabajando. Se llama Gnarly, y si estás interesado puedes verlo en SteveO.com”.

El acto hizó que decenas de personas se reunieran comenzaron a tomar fotografías del stunt-man pegado al espectacular. Finalmente Steve O fue bajado por un miembro del departamento de bomberos, pero no se sabe si enfrentará cargos por el hecho.