Christian Nodal le habría regalado una casa a Belinda

El romance entre Belinda y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar y esta vez un regalo que el cantante tuvo para la bella Beli desató polémica

Sus fans aplauden el romance entre Belinda y Christian Nodal , hay quienes lo han criticado y además han asegurado que no existe un amor mutuo entre los cantantes.

Ver esta publicación en Instagram 🌵 Una publicación compartida por Christian Nodal 🇲🇽 (@nodal) el 28 de Jul de 2020 a las 1:39 PDT

Durante la más reciente emisión del programa "Con Permiso", conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel se ha hablado sobre la relación de los famosos e, incluso, la conductora aseguró que Nodal le compró una casa a Belinda .

"Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, ella vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano y él le compró una casa", aseguró la periodista.

Cuando ella opinó sobre si la relación entre los cantantes es verdadera o no, dio a conocer que considera que no se aman con la misma intensidad:

"Sí andan Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento. Te voy a decir lo que yo creo. Ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada", aseguró.

Ver esta publicación en Instagram 🐭🤍🐼 Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 10 de Ago de 2020 a las 8:28 PDT

Además ambién comentó sobre la diferencia de edades entre la pareja y lanzó un polémico comentario: "Belinda con los niños no, con los niños no. Que se agarre a uno grande".