"El señor de la combi" quien se viralizó hace algunos años por discutir con una mujer en el transporte público, apareció en una entrevista con un youtuber al que le contó el origen de lo sucedido.

El hecho viral ocurrió en 2015 y se trata de la discusión entre un señor de la tercera edad y una mujer mientras viajaban en el transporte público.

Desde ese momento, el señor fue inspiración de memes y actualmente hasta de stikers para WhatsApp. El video fue visto por millones de personas, sin embargo, pocos saben el origen de lo que sucedió ahí.

Resulta que el youtuber Yulay se dio a la tarea de buscar al ya famoso personaje que responde al nombre de Gustavo para platicar sobre el origen del hecho que no pasa de moda.

Don Gustavo explicó que la señora inició la pelea y él no es una persona que se deje así que le respondió como se debía hasta que todo subió de tono:

"Viajabamos colectivamente, la palabra lo doce, es colectiva no es particular, la señora quería mucha libertad, empezó a insultar, a insultar y yo no me dejo", contó el señor al youtuber.