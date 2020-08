Parece que a Maluma no le encantó que Neymar iniciara una relación con su ex novia Natalia Barulich y mucho menos que se pusiera a cantar el tema que le dedicó a ella.

Hace unos meses se confirmaba que Maluma había terminado su relación con la modelo Natalia Barulich. Después de meses de romance donde se veía la complicidad de la pareja, de repente solo habían indirectas. ¿La razón? Aparentemente, ella había iniciado una nueva relación con el futbolista Neymar.

Los fans no dudaron en asegurar que la canción "Hawái" era dedicada específicamente a la ex de Maluma por lo que un video donde Neymar la canta con mucha emoción, podría ser la razón por la que el colombiano decidió cerrar sus redes sociales.

"Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea", cantaba feliz el delantero brasileño junto a sus amigos del equipo PSG.

"Miéntele a todos tus seguidores, dile que los tiempo' de ahora son mejores, no creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrán más amores", dice otra parte de la canción que supuestamente tiene dedicatoria hacia Barulich.

Maluma cerró su cuenta de Instagram y sus fans aseguraron que fue para evitar críticas o burlas por el video que se hizo viral. Solo tendremos que esperar a ver qué sucede cuando Maluma regrese porque la verdad, ya lo extrañamos.