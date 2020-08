Anuel AA el cantante urbano del momento sorprendió a sus seguidores al publicar una foto que muestra su nuevo tatuaje ¡En la cara! Esto no le encantó a todos y fue duramente criticado.

Anuel recibió miles de críticas en su más reciente publicación de Instagram, pues le presumió a sus millones de seguidores que la tinta ha llegado hasta su rostro, pues se ha hecho dos nuevos tatuajes y aunque muy pequeños, no fueron del agrado de sus seguidores, ya que el rapero se tatuó arriba de la ceja y el pómulo.

Ver esta publicación en Instagram ⚫️🖤👣🐾🎱🎼 Una publicación compartida por “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) el 19 de Ago de 2020 a las 10:38 PDT

"Far God" y una pequeña cruz es el nuevo adorno del cantante por lo que fue duramente criticado en sus comentarios:

"Qué horror", "Yo apoyo muchísimo tu carrera Anuel, y me gustan muchos los tatuajes, pero acabas de cagarla con uno en la cara", "Jefe no se dañe la cara", "Naaah wey no empieces" y muchos más por supuesto muy subidos de tono, fueron las observaciones de sus fieles seguidores.

Por supuesto hubo a quienes les encantó, pues la instantánea ha logrado acumular casi millón y medio de likes.

Si bien, el novio de Karol G ya tiene varios tatuajes en su cuerpo estos sorprendieron por el hecho de que sean en el rostro, y en parte por la frase, así que sus fans le dejaron ese tipo de comentarios para que recapacite antes de volver a tomar una decisión así.

¿Te gustan?