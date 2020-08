Exterior / día / centro histórico de Londres, Inglaterra, 2018

La directora Patty Jenkins está sentada en su silla frente a un monitor.... El megáfono de su asistente se escucha: "¡Todos a sus puestos! .... ¡Listos, vamos a correr la escena! ¡Silencio por favor: vamos a filmar! ¡Listo sonido! ¡Corre cámara y acción!

Lo que se recrea es la entrada de una estación del metro en Washington, DC, capital de Estados Unidos. Y lo que vemos es una escena primordial de Mujer Maravilla 1984, en la que Gal Gadot, con un traje sastre beige, y Chris Pine, vestido de negro y con una cangurera, caminan tomados de la mano y se dirigen a la estación de tren junto a varios extras que caminan entrecruzándose, simulando ir y venir en la ciudad. Todo luce como si estuviéramos en 1984. De pronto se escucha la palabra: ¡CORTE!

En exclusiva para De Película, Armando Reyna acudió al set visit de Mujer Maravilla 1984. Durante un break en la filmación, Armando tuvo la oportunidad de platicar con Gal Gadot, Chris Pine y la directora Patty Jenkins, en lo que resultó un viaje en el tiempo a los años 80 para realizar "una película cuyo éxito se deberá al deseo universal de tener un mundo mejor y como usar sus poderes para lograrlo", como confesó la directora.

Por su parte, Gal Gadot nos dijo cómo darle vida a una mujer ubicada en los 80: "Siento que fue un gran acierto ubicarnos en esa época para la historia. Es base de lo financiero, la moda, la música y el arte. Todo es bonito, divertido, colorido. Pienso que el hecho de mostrar esta experiencia en la película es lo que la hará tan espectacular. Y el tono que le dan Patty y Matt Jensen es fenomenal. Cuando lo veo me vuela la cabeza de lo hermoso y vivo que todo parece. Y es una buena forma de volver después de 1918, donde todo era gris, con trincheras, pero ahora es algo más bonito y vivo".

Armando Reyna: ¿Los 80 fueron la década de las mujeres maravilla?

Gal Gadot: De cierto modo, sí. Es una década atascada en la moda, las supermodelos comenzaron en los 90. Bueno, sí, yo pienso que cada década es de mujeres maravilla porque yo soy muy femenina y hay amigas que amo, adoro y aprecio. Pero también hombres. Siento que cuando progresamos como mujeres es un gran avance, pero no hubo equidad en aquellos tiempos de 1980. Creo que todo depende en comparación a que época. Pero siento que cada década, puede ser la década de mujeres maravilla. No sé si me doy a entender, pero es celebrarte, ser bueno y no importa si eres hombre o mujer".

Al preguntarle qué consejo le daría a una mujer para ser maravillosa, Gal Gadot nos dijo: "No necesitas hacer algo excepcional para ser amado y siento que el centro de todo es sentir amor y apreciación. Así que solo diría que tú eres especial, solo hay una como tú. Lo sé, es algo muy trivial, pero creo en eso".

El megáfono del asistente de la directora se vuelve escuchar en el set, donde las luces, los extras y el staff esperaban a los protagonistas: "¡Todos a sus posiciones, vamos a hacer otra vez la toma!"