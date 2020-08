Saoirse Ronan y Kate Winslet se enamoran en trailer de "Ammonite"

Saoirse Ronan y Kate Winslet, dos de las estrellas de Hollywood más importantes de su generación, se han unido en un nuevo proyecto llamado "Ammonite", una película dirigida por Francis Lee, que contará la historia de un amor prohibido.

Inspirada en la vida de la paleontóloga y cazadora de fósiles Mary Anning (Kate Winslet) y de su posible relación con otra mujer llamada Charlotte Murchison (Saoirse Ronan), la película contará la vida de una mujer que recibe a una joven deprimida como su asistente en sus investigaciones a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, la convivencia y su atracción la una a la otra, genera un drama romántico que deben ocultar.

El trailer ha generado gran aprobación en redes sociales donde se aplaude la gran idea de juntar a dos grandes actrices para estos personajes. Así mismo, la cinta ha sido respaldada por importantes festivales de cine alrededor del mundo como lo son Cannes, Telluride y TIFF.

La polémica detrás de Ammonite

El año pasado, mientras se anunciaba la trama de esta cinta, el director Francis Lee recibió varias críticas por mostrar la vida privada y no oficial de la paleontóloga Mary Anning. Su familia aseguró que no habían pruebas de que sus preferencias sexuales estuvieran inclinadas hacia una mujer. Sin embargo, Francis Lee aseguró que no se trata de una película biográfica pero ve importante el resaltar las relaciones de mujeres del mismo sexo en épocas donde no era bien visto y mucho menos se veía como una opción.

Ammonite se estrenará en cines el próximo 13 de noviembre, a menos que se aplace por la situación actual de salud.