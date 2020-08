La cantante Ariana Grande compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que presume nueva imagen.

La guapa Ariana enloqueció a sus fans con su última publicación de Instagram, pues se deja ver con un nuevo peinado y además deleitó a sus seguidores al mostrar su bella figura.

Estamos acostumbrados a ver a Grande con una coleta de caballo alta y muy larga, pues esta ocasión han sido dos coletitas que la hacen ver de lo más sexy y tierna a la vez.

Así luce el cabello de Ariana Grande sin extensiones

Además, el color de su cabellera ha cambiado, ahora va de castaño oscuro a dorado y un maquillaje encantador, un delineado en sus ojos parecido al que usó en el video "Rain on Me" junto a Lady Gaga. Por supuesto Ariana no olvidó usar mascarilla, por cierto muy coqueta, para estos tiempos difíciles de COVID.

Ver esta publicación en Instagram 🌧 Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 24 de Ago de 2020 a las 3:29 PDT

Sus tatuajes de mariposa también tomaron protagonismo en sus instantáneas, pues lograron captar la atención de sus seguidores que halagaron cada detalle de sus imágenes.

Para lograr esa figura, la cantante lleva una dieta vegana desde hace 7 años basada en plantas, frutas y semillas, por supuesto que una buena rutina de ejercicio es una de sus más grandes aliadas. Luce espectacular.