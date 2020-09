Ozzy Osbourne: publicaron fotos sensacionalistas y su hijo Jack arremete contra el medio

Al enterarse de la publicación del medio Daily Mail, Jack, el hijo de Ozzy, arremetió por los titulares en los que el texto dice “Ozzy Osbourne casi irreconocible”. El príncipe de las tinieblas iba sentado de copiloto y el coche era conducido por su esposa Sharon Osbourne.

El hijo Osbourne, dijo que quien decidió la publicación de tales postales carece por completo de decencia y respeto, pues es entendible que Ozzy no tenga el cabello teñido por su condición de párkinson y además no tiene porque tenerlo pintado si en estos momentos el mundo está atravesando pandemias y no el presumir imagen en una alfombra roja.

Para demostrar que su padre está feliz, Jack ha publicado una foto durante estas vacaciones veraniegas, junto a su gran familia y sus papás.

“Estimados periodistas sensacionalistas de mi$%da: En caso de que no lo hayan notado, no es para nada recomendable que las personas con párkinson se tiñan el pelo durante una jodida pandemia mundial. El hecho de que el pelo de mi padre no tenga su color normal en este momento no significa un carajo. Tiene 71 años y se está recuperando de una cirugía de columna severa, además está de vacaciones. Es asombroso que pueda tener una carrera de 50 años, vendiendo millones de álbumes y todo lo que ustedes idiotas puedan comentar son sus raíces de cabello. Tengan algo de respeto y decencia… Oh, espera me olvidé que los de su clase perdieron esto hace mucho tiempo. Es hora de que se hagan tan responsables de sus actos como al resto de nosotros. Qué vergüenza me dan”.