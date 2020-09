Los cubrebocas de Lady Gaga, 9 estilos en una noche

Lady Gaga dio uno de los discursos más relevantes y necesarios de la actualidad en los Video Music Awards realizados el pasado fin de semana: el del uso de cubrebocas a toda costa.

Y no solo lo dijo al recibir uno de sus tantos reconocimientos de la noche por su material discográfico "Chromática". La cantante manifestaba con poder la frase "Usen tapabocas. Es una señal de respeto" pero también ponía el ejemplo al momento de presentarse con un cubrebocas distinto en cada cambio de vestuario.

En total nueve looks diferentes, con estilo futurista y muy representativo de sus últimos temas, incluyendo "Rain On Me" con Ariana Grande. Todos y cada uno con un cubrebocas distinto.

Se ha demostrado que el uso correcto de cubrebocas tanto para los positivos de Covid-19 como los negativos, evita una mayor propagación del virus que ya ha acabado con la vida de más de 850 mil personas alrededor del mundo.