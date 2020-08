Battletoads, reseña de un título que evoca nostalgia y mucha acción

Podrías pensar que en cada nivel hay un jefe que hay que vencer, pero en este juego es más la narrativa y cómo se unen las situaciones para que la necesidad de eso al final de cada capítulo quede de lado.

Los jugadores de antaño extrañarán la acción de los sapos corriendo y embestir con la cabeza a sus enemigos, eso lo han quitado. Sin embargo, han agregado un movimiento que servirá de mucho a la hora de realizar las combinaciones de ataque, la lengua puede actuar como un gancho con el que puedes acercar a los rivales como Scorpion en Mortal Kombat, y también puedes acercarte a los villanos con este mismo movimiento, así los golpes seguirán fluyendo. Eso sí, deberás tener una perfecta sincronía porque no te saldrán solo cuatro a vencer, toda la pantalla se llenará de personajes intentando vencerte.

El modo de juego de la turbo bike sorteando obstáculos, nos recordó mucho a los runners, hay tantas cosas pasando que es complejo aprénderte el patrón de qué es lo que te hará chocar. Y te encostarás muchas sorpresas en otros niveles que pondrán a prueba tu destreza y sincronización con tus manos y tu mirada

Animación

Es un acierto el que hayan actualizado los diseños de los personajes, así mismo las cinemáticas con un humor ligero como el de algunas series famosas como Rick and Morty.

Vimos en la versión de Xbox One es que las cinemáticas no están subtituladas al español, por lo que será difícil para entender si el jugador no maneja un nivel de inglés del 80%, sin embargo las introducciones a los niveles sí lo están.