Chester perdió a su dueña por causa de COVID-19 y quedó prácticamente solo, su historia se ha viralizado y conmovido a todos .

El coronavirus ha dejando muchas historias conmovedoras, que siempre recordaremos, tal como es la historia de este perrito que lleva por nombre “Chester”, ya que debido al coronavirus, busca un nuevo hogar en las calles de Perú.

Chester se hizo viral en las redes sociales, cuando en el albergue donde lo están cuidado diera a conocer su conmovedora historia.

De acuerdo a los diarios locales, su antigua deña era una vendedora ambúlate que falleció en la lucha contra el coronavirus, por lo que los demás vendedores decidieron colocarle un pequeño mensaje en collar de la mascota, buscando que alguien lo pueda adoptar y darle un nuevo hogar.

El mensaje dice lo siguiente: “Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”.