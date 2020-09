Netflix lanza contenido original gratis

La competencia de plataformas de películas y series cada vez está más reñida. Por eso Netflix se ha puesto las pilas para atraer a nuevos suscriptores, regalándoles algunos contenidos para disfrutar sin necesidad de hacer un pago inicial.

Es decir, Netflix ha lanzado diez de sus contenidos originales para disfrutarlos sin necesidad de pagar membresía aún. Siete series y tres películas, de las más aclamadas, ahora disponibles para todos.

Las series que estarán disponibles para personas que incluso no tengan suscripción a Netflix son: Stranger Things, Grace & Frankie, When They See Us, Our Planet, Élite, Love is Blind, The Boss Baby: Back in Business.

Las películas disponibles serán Bird Box, Murder Mistery y The Two Popes.

La mala noticia

Aunque hubiera estado increíble el poder disfrutar de todas las series anteriormente mencionadas, la realidad es que únicamente el primer capítulo de la primera temporada está disponible por lo que si quieres ver el resto, tendrías que considerar suscribirte a Netflix y no quedarte picado.

Para ver el contenido gratuito de Netflix entra aquí.