Llegó la hora de despedirnos de algunos títulos que dejarán la plataforma este mes y darle paso a nuevos estrenos.

La llegada de nuevos estrenos significa que Netflix debe despedirse de viejos títulos que se encontraban disponibles en su plataforma, y septiembre llega cortando algunas cabezas importantes.

El catálogo de México y Latinoamérica se despide de películas de Marvel, clásicos de Disney, historias de terror, comedias y series populares, muchas de las que se encontraron en nuestro top de favoritas.



Y como es bien sabido que nada es para siempre, las series y películas que dejan el catálogo tienen posibilidades de volver, pero vas a tener que estar pendiente de su regreso porque, no se suele anunciar cuando una serie o película regresa.

Pero bueno, a lo que venimos: Estas son las películas y series que se van el mes de septiembre 2020:

PELÍCULAS.- La propuesta- Ajuste de cuentas- Las Crónicas de Narnia 1- Las Crónicas de Narnia 2.- Concrete Football- Gangster Squad- Walk with me- Capitán América 2: soldado de invierno- Carol- Cars- Cars 2- The Roommat.- Sleepless- Intensamente- Holy Hell- Ant-Man- Immortals-Incorruptible- Jack y la Mecánica del Corazón- Jackass 2- Una tormenta perfecta- Terminator: Genesis- The Gunman- Los Increíbles- The Avengers- Atrápame si puedes- Buscando a Nemo- Buscando a Dory- Una Propuesta Indecente- Soul Surfer- Thor- The Lucky One- Up- The Last Mission- Next Avengers- Whitney: can i be me- A toda velocidad- Transformers: el último caballero- Jane- Clueless- Brooklyn- Blair Witch- Ferris Buellers Day Off- Me amarás cuando despierte- Gagarin: First in space- Jackass: la película- Toy Story 1- Toy Story 2- Toy Story 3- Raiders- Operación Escobar.

SERIES.- La Guardia del León- Agente KC- Agents of Shield- The kids are alright- Ducktales- Empresses in the Palace- Once Upon a Time 4, 5 y 6- Hostages- Princesita Sofía- Station 19- Missh Fisher's Murder Mysteries- Tales of Irish Castles- Once Upon a Time.

Triste, ¿No?