Alcatel 1V 2020, reseña de un teléfono versátil y económico

Todo lo anterior, con un uso intensivo y constante, sin recargar la batería ni un momento, nos dio un uso de poco más de 30 horas, añadiendo apps de geolocalización en tiempo real como Uber, Google Maps o Waze.

La cámara, si bien no es la más nueva y novedosa del mercado, cumple bien para las fotografías con luz y las selfies para subir a redes sociales:

- Cámara trasera doble de 13 y 5 megapíxeles

- Cámara delantera de 5 megapíxeles

En la luz, tiene buen rendimiento, ya que los colores que capta no se notan falsos, y la definición no se ve granulada. Además, posee un modo retrato que funciona correctamente haciendo un efecto bokeh tanto en la cámara frontal como en la trasera. Si bien no es espectacular, se agradece que tenga una función como esta en un dispositivo de este precio.

Donde se nota muy débil es al momento de hacer capturas en la noche, pues las luces y los colores que retrata el lente, se ven granulados y con poco detalle. Para la cámara trasera, hay funcionalidades de reconocimiento de objetos que si bien, no es inteligencia artificial, ayuda para mejorar la imagen al momento de retratar comida, plantas, paisajes o animales. Conclusión El Alcatel 1V 2020 es un buen smartphone que, por su costo promedio de 2,300 pesos mexicanos, ofrece mucho y se vuelve un aliado ideal para redes sociales, juegos básicos y fotos sencillas que no requieren de mucha producción. Calificación 8.5 Por:Marcos Rabía