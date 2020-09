El DJ y productor musical colombo-estadounidense Erick Morillo fue encontrado muerto este martes en Miami Beach a. Sin embargo, no se sabe más detalles de las causas de su deceso.

La escena electrónica esta de luto, con la noticia de su muerte hoy a la edad de 49 años.

Conocido por su trabajo en la música house, Morillo produjo su mayor éxito en los 90 con la pista de electrodance "I Like to Move It", que lanzó bajo el nombre artístico Reel 2 Real.

Fue tres veces ganador del "Mejor DJ de House" de los Premios DJ y tres veces ganador del "Mejor DJ internacional".

Fue encontrado muerto después de que agentes recibieron una llamada al 911 a las 10:42 de la mañana desde 5660 La Gorce Drive.

Al momento los detectives se encuentran en la escena y en las etapas preliminares de la investigación. Las causas de su muerte no se han dado a conocer por ahora.

La noticia llega después de un difícil 2020 para Morillo, quien recientemente fue arrestado y acusado de agresión sexual a una mujer en relación con un incidente de diciembre de 2019. Morillo, quien negó las acusaciones, se entregó el 5 de agosto de 2020 después de que llegaran los resultados de un kit de violación y dieron positivo en su ADN.

Estaba programado para una audiencia en la corte este viernes 4 de septiembre.