Paco el de las empanadas abre su TikTok para dar clases de marketing

Paco, el niño de las empanadas de Acapulco, reapareció en redes sociales luego de tres años de ausencia y está listo para convertirse en una estrella del TikTok dando clases de marketing y ventas a todos sus seguidores.

Era el 2016 cuando un niño de apenas 15 años se hacía viral por su particular manera de vender empanadas en la playa. Con una técnica de convencimiento, el joven lograba vender muy bien sus productos y hasta Arturo Elías Ayub quería convertirlo en su pupilo.

Sin embargo, en aquel tiempo, Paco decidió que matemáticamente no le convenía y prefirió seguir viviendo con sus padres y terminar la escuela.

Ahora, a sus 19 años, Paco ha sorprendido a todos con su regreso pues con la facilidad de palabra que lo caracteriza y con los términos mercadológicos a los que se refería en aquel tiempo, está listo para conquistar la red social más popular para las personas de su edad.

"Hola chavos soy Paco, sí el de las empanadas. Y mis TikToks no van a ser de payasadas, no voy a bailar, van a ser TikToks de utilidad, vamos a hablar de ventas, marketing, historia, música. No te lo puedes perder, aquí nos vemos... TikToks de utilidad", dijo Paco en un video que ya cuenta con dos millones de reproducciones.

Estaremos al pendiente de su contenido porque aunque no aceptó la propuesta de Elías Ayub, sabemos que este chico tiene tanto potencial que pronto se convertirá en uno de los genios del marketing.