LordEsMiCuerpo no usa cubrebocas porque dice que Slim no lo usa

Se ganó el apodo de #LordEsMiCuerpo luego de negarse a usar cubrebocas en un centro comercial.

Los tiempos en la pandemia por Covid-19 traen a todos alterados y luego de la llegada de Lady 3 Pesos, que por cierto, se disculpó recientemente, un hombre tomó su puesto al no querer usar cubrebocas porque ni Slim ni AMLO lo usan.

En redes lo llamaron #LordEsMiCuerpo y se hizo viral por discutir con dos guardias de de seguridad de una plaza comercial en Villahermosa, Tabasco. Mientras ellos lo invitaban a usar cubrebocas para proteger su salud y como medida preventiva y obligatoria del lugar, él decía que no se pondría nada porque era su cuerpo y porque el empresario Carlos Slim y el presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco lo usan.

"No me lo voy a poner (el cubrebocas) porque es mi cuerpo. Yo mando y decido en mi cuerpo. Si tú te quieres poner el bosal, lo puedes utilizar pero yo soy libre y soberano. Andrés Manuel López Obrador no lo utiliza porque es una farsa, es un fraudulento. Carlos Slim estuvo en Washington y no lo utiliza. [...] Si yo voy al café, no me piden cubrebocas, si pido un helado, no me piden cubrebocas. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el raciocinio?", decía el señor mientras se grababa y de vez en cuando sonreía a la cámara para exhibir el supuesto mal trato que estaba recibiendo.

Al final el hombre tuvo que ser acompañado por los guardias a la salida del establecimiento pero él mismo quiso aclarar la situación en su canal de Youtube. Aseguró que toda la información tanto de la pandemia hasta la de su video que se hizo viral es manejada por el Estado pues los bots comenzaron a atacarlo en todas las redes sociales y de manera coordinada.

"Abstenganse de venderse como bots porque todo está bien evidenciado y bien documentado y va ligado el presidente y Carlos Slim", decía el hombre quien aseguró estar recibiendo ataques y amenazas.

