Discurso de papá en la boda gay de su hijo se hace viral

El discurso de un papá en la boda gay de su hijo se hizo viral por darnos una lección de verdadero amor y empatía. No, no estamos llorando, tú estás llorando.

Cuando uno es homosexual, su mayor miedo seguramente son los juicios que su familia podría tener cuando se enteren. Sin embargo, hay papás que tienen un amor tan grande a sus hijos que saben que una etiqueta no es lo verdaderamente importante. Por eso, la historia de este joven y la reacción de su padre el día de su boda, fue aplaudida por todos.

Fue en TikTok donde un joven llamado Andrés Mejía, respondió una pregunta de sus seguidores. En el video, respondía con claridad al cuestionamiento: "¿Cómo fue la reacción de tus padres al saber de tu matrimonio?". "Pues qué mejor manera de responder a tu pregunta que con las palabras de mi padre en nuestra boda", decía sonriendo.

Después de esto, un video donde el papá de Andrés estaba junto a él y a su yerno el día de la boda, dando un discurso que sin duda conmovió a todos.

"Somos una familia bien diferente y tan diferente que hoy tenemos un matrimonio bien original: de mi hijo y ahora de mi otro hijo. Qué les puedo decir, Dios nos ha colmado de muchísimas bendiciones porque realmente somos una familia muy moderna, muy linda. Nos queremos, nos amamos y nos aceptamos y nos respetamos como somos. Mucha gente en lo particular a mí me ha dicho 'Cómo superaste esta situación'. No, no tuve que superar nada, es mi hijo, es mi carne, es mi sangre, es mi orgullo y para mí mis hijos son lo más sagrado y lo más querido que Dios me ha dado".

El video ha llegado casi al medio millón de reproducciones y la gente lo ha compartido en otras redes sociales pues un padre que ame a su hijo, no importando sus preferencias, sin duda es una enseñanza que todos deberían tener en estos tiempos.

