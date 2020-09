De albañil a enfermero. Un joven demostró que cuando se trata de seguir tus sueños, lo único que necesitas es tener constancia, determinación y disciplina.

Se hizo viral la historia de Manuel Antonio Chimas Cáceres, un joven originario de Oxkutzcab, Yucatán, quien orgulloso de su más grande logro, el titularse de la carrera de enfermería, compartió una fotografía que recibió miles de halagos y felicitaciones.

Él con su uniforme de enfermería, abrazaba a sus tres amigos, quienes fueron parte fundamental para que él cumpliera sus sueños. Así aparece en la fotografía publicada en Facebook y que ha circulado a nivel internacional, recibiendo felicitaciones desde México hasta Chile.

"Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos", dice la publicación que se ha compartido más de dos mil veces y ha recibido cientos de comentarios.

En una entrevista, Manuel Chimas reveló que habían momentos difíciles mientras estudiaba la carrera que hacían que quisiera rendirse. Sin embargo, cuando económicamente le iba mal, su familia hacía un esfuerzo doble para ayudarlo con los gastos pero cuando él tenía dudas de seguir adelante, eran sus amigos de la obra los que le daban consejos para no abandonar sus estudios.

Por eso para él era importante regresar a agradecerles, porque jamás lo habría logrado si no tuviera esa motivación.