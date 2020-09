Honey Boo Boo cumplió 15 años, de estrella de TV a joven de negocios

En su vida común es conocida como Alana Thompson pero para sus fans de televisión siempre será Honey Boo Boo. De niña fue una estrella de la televisión pero ahora, con sus quince años recién cumplidos, se ha convertido en una mujer de negocios.

La primera vez que la vimos, Honey Boo Boo nos conquistó con su extrovertida personalidad y su linda carita. Parecía que la pequeña, a sus apenas tres años, sabía perfectamente lo que hacía durante el programa de televisión Toddlers & Tiaras.

Años después, ella y su familia eran las estrellas de su propio reality show llamado Here Comes Honey Boo Boo. Su madre, Mama June, su padre Sugar Bear, su hermana Pumpkin y otros integrantes, mostraban ante la audiencia su particular forma de vivir en familia.

Pero el drástico cambio físico de Mama June, su divorcio de Sugar Bear y otros acontecimientos de la familia, hizo que poco a poco se dejara de hablar de Alana. Sin embargo, eso no impidió que siguiera creciendo en redes sociales.

Alana cuenta con 797 mil seguidores en Instagram y sus redes están llenas de patricionios. Desde marcas que ayudan a bajar de peso hasta la oportunidad de recibir un saludo de la estrella de la televisión por tan solo 25 dólares.

Además, Alana lanzó su propia marca de productos de belleza, de ropa y accesorios que incluyen algunas de sus icónicas frases.

Los tiempos han sido difíciles en la familia, el programa de su mamá está por tener su temporada final. Sin embargo, a pesar de todo, Alana sigue tratando de encontrar su propio camino que la haga feliz.