UbiForward: Revelan Riders Republic, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Far Cry VR: Dive into Insanity y mucho más

La edición de septiembre del #UbiForward tuvo lugar y con ella la presentación de varias sorpresas y lanzamientos nuevos de Ubisoft, así como novedades y noticias puntuales de sus títulos actuales, lo cual trajo consigo varias novedades.

Dentro de la ceremonia virtual pudimos presenciar de primera mano la revelación de Riders Republic, el nuevo campo de juegos multijugador masivo de deportes al aire libre, así como el regreso del Príncipe en Prince of Persia: The Sands of Time Remake, el primer remake a gran escala de Ubisoft; AGOS: A Game of Space™, una aventura de exploración espacial construida para realidad virtual, la aventura VR basada en locación Far Cry VR: Dive into Insanity y la develación de Immortals Fenyx Rising, como los principales anuncios.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

El primer remake a gran escala de Ubisoft fue presentado, nada más y nada menos que ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, titulo estrenado originalmente en el año 2003. El lanzamiento de este titulo esta previsto para lanzarse el próximo 21 de enero de 2021, para Xbox One, Play Station 4 PC y UPLAY+.

Far Cry VR: Dive into Insanity

Una nueva experiencia basada en ubicación desarrollada en alianza con Zero Latency VR. El juego llevará a un grupo de hasta ocho jugadores de vuelta a las Islas Rook, el escenario de Far Cry 3. El juego se lanzará en 2021 exclusivamente en los locales de Zero Latency VR, que incluyen más de 45 ubicaciones en 22 países.

Riders Republic

Una nueva IP y campo de juegos multijugador masivo de deportes al aire libre. Riders Republic™ se estrenará a nivel mundial el 25 de febrero de 2021 PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia y Windows PC, de manera exclusiva tanto en la tienda Epic Games como en la Ubisoft Store.

Ver esta publicación en Instagram Our upcoming games! 🔥 #UbiForward 🔥 Una publicación compartida por Ubisoft (@ubisoft) el 10 de Sep de 2020 a las 1:05 PDT

También se anunció la Copa Mundial de Rainbow Six Siege y Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, se dieron a conoder más detalles deTom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint y Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York y el regreso de Watch Dogs: Legion, el cual contará con la aparición del famoso streamer Rubius como principal novedad revelada.

Para mas información de cada titulo puedes ingresar al portal oficial de Ubisoft.