Mamá de Christian Nodal lo regaña por sus tatuajes en la cara

Aunque Christian Nodal nos ha sorprendido más de una vez con sus tatuajes, parece que la que no se termina de acostumbrar es su mamá y recientemente lo regañó al ver cómo luciría con la cara llena de tatuajes.

Fue en una historia de Instagram que Christian Nodal comenzó a jugar con un filtro mientras tomaba un descanso en compañía de su mamá.

Mientras Cristy Nodal, la mamá del cantante, acariciaba el rostro de su hijo, Christian jugaba con el filtro. Fue en ese momento que ella vio el resultado y lo rechazó rotundamente.

Tapándole la cara le gritó "Te me quitas esas ch...gaderas" mientras él como si nada, seguía posando para la cámara diciéndole "Me veo muy lindo mamá cuando tenga mis tatuajes". A su mamá no le gustó la broma y ella seguía diciendo que no.

Recientemente el nombre de Christian Nodal se hizo tendencia en redes sociales por tatuarse el nombre de Beli en la oreja (que posteriormente se tapó) y por ponerse en todo el pecho los ojos de la cantante con quien lleva algún tiempo de novio y con quien asegura que se casará el próximo año.

Ay Nodal, este si será un pedo quitartelo o cubrirlo. Entiende mijo, entiende!! pic.twitter.com/kNJpGoc51t — 🥑 (@aguacatitoo) September 7, 2020

