Samsung Galaxy Tab S7 Plus, reseña

Es mucho más portátil que una lap, tiene el tamaño perfecto de pantalla y su batería dura lo suficiente para unas 6 horas de trabajo intenso. Aunque no reemplaza al 100% una computadora, es una opción perfecta para llevar tu productividad sin todo el peso y el espacio de una laptop tradicional.

Aquí la S7 Plus pasa con las más altas credenciales. Puede manejar todos los títulos más avanzados que Android pueda ofrecerte. Call of Duty Mobile corre en la definición más alta sin ninguna caída de cuadros por segundo. Fortnite no sólo es jugable y se ve muy bien, sino que además sigue disponible en la Samsung Store hasta la fecha de publicación de esta reseña. También probamos el app de Game Streaming de Xbox, jugando de forma remota nuestra colección de la consola de Microsoft. Y, a través de una conexión VPN, también pudimos acceder a los últimos días del Beta de Project X Cloud. Lo decimos sin tapujos: es una delicia jugar en esta tablet.

La S Pen

La utilidad de este accesorio ha crecido año con año gracias a su evolución en la línea Galaxy Note de este fabricante coreano. Selecciona texto, controla presentaciones, captura cualquier cosa en pantalla, toma notas automáticamente y hasta maneja la reproducción de tu música. Ésta se recarga al colocarla con su ajuste magnético en la parte posterior. Si utilizas el estuche de teclado que mencionamos anteriormente, ésta queda guardada en un pequeño bolsillo (también magnético).

Conclusiones

Poco hay que esta portentosa tableta no pueda manejar con facilidad. Tiene poderosos componentes en su interior que le dan una clara ventaja sobre todo lo que hay allá afuera. Aunque anteriores iteraciones de tabletas Android se hayan quedado cortas y ofrecieran una barra muy baja que superar; Samsung verdaderamente hizo un cuadrangular con la S7 Plus. A pesar de su elevado costo (más de $20,000 pesos mexicanos más accesorios), no vemos que Samsung esté escatimando en ninguno de sus rubros. Si tienes el presupuesto y quieres tener un dispositivo de productividad (y, por qué no, también de ocio) que esté a la altura de los más elevados estándares; la Samsung Galaxy Tab S7 Plus no te decepcionará. Calificación: 9.5 Por: Rolando Vera