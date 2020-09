Hace unas semanas se hizo viral por corregir los nombres de las tiendas de ropa, "Se dice Zera" se popularizó en redes sociales y ahora los internautas están listos para la venganza.

Y es que Paris Danielle publicó en su cuenta de TikTok que habían hackeado su cuenta de Instagram. Entre lágrimas, pedía a sus seguidores que le ayudaran a reportar la cuenta. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su frase final donde, en vez de decir "haya", se le salió un "haiga".

"Oigan, la verdad es que nunca les pido nada pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta le pasé mi contraseña a alguien. Claro que si suben algo a mi historia o algo no soy yo y también quería decirles que si pueden ayudarme denunciando que me la robaron o no sé que opciones haiga, por favor".

Inmediatamente el video se hizo viral y hay quienes le regresaron la crítica anterior, corrigiéndola esta vez.

Paris Danielle fue fuertemente criticada en redes sociales luego de que en TikTok corrigiera a la gente por pronunciar mal los nombres de las marcas de ropa. La joven aseguraba que tenían que decirse en inglés pero al momento de corregir la tienda Zara, se le vinieron encima pues al ser una marca española, no se dice "Zera", como ella había dicho, sino como se escribe.