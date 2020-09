Deja pasar a su contrincante luego de que este se equivocara en el camino

El joven corredor español Diego Méntrida pasará a la historia tal vez no como el más rápido pero sí como el más honesto. Esto luego de ceder su tercer lugar a su rival James Teagle quien segundos antes de llegar a la meta, se equivocó de camino y perdió unos segundos que lo pusieron en desventaja.

Para el corredor de 21 años, esta habría sido su gran oportunidad. Estaba a unos centímetros de distancia de quien ganaría el tercer puesto del Triatlón de Santander pero este no vio bien las señalizaciones y en vez de dar la vuelta, fue a parar con las vallas de seguridad.

Rendido y decepcionado de si, Teagle corría quejándose, sin hacer un mayor esfuerzo. Pero cuando Méntrida escuchó el error y volteó a ver a su compañero, se detuvo antes de cruzar la meta y le cedió el paso a su rival.

Este le agradeció y quedó en tercer lugar mientras el público aplaudía el gesto del joven que va iniciando su carrera como corredor profesional.

"No debió de ver el desvío a meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el caso es que se lo merecía [...] lo volvería a hacer", reveló en una entrevista.

A pesar de su gran corazón, la decisión no fue tan fácil como se aparenta pues el joven habría quedado en uno de los tres primeros puestos, acompañando a quien es considerado el mejor corredor de la época. Así mismo, rechazó los 300 euros que habría ganado por el tercer lugar.

Sin duda quedó como un gran ser humano. Lo demás, el tiempo lo recompensará porque sin duda, esta carrera es apenas el inicio.

