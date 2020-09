A través de su cuenta de Instagram y con un empotivo mensaje, Consuelo Duval confirmó ser positiva a COVID-19.

"Mi mundo se desbarató", "Nunca había sentido tanto miedo", son las palabras con las que la comediante describe el momento en el que veio su resultado positivo.

A una semana de recibir la noticia, Consuelo Duval aseguró que el virus no ha causado tantos estragos ni complicaciones en su organismo, y señaló que sólo ha presentado mucho cansancio.

“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada más que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido remplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte”, escribió Duval en su posteo para compartir con sus fans su sentir.

Hace unos días los comediantes Omar Chaparro y Consuelo estuvieron compartiendo un momento juntos, muchos fans aseguran que ahí fue el problema, pues recordemos que Omar también resultó positivo al virus hace unas semanas.

Consuelo Duval se encuentra a días del estreno del programa “¿Quién es la mascará?”, en donde compartirá panel junto a los cantantes Carlos Rivera y Yuri. El proyecto de televisión será conducido por Omar Chaparro, quien no dudó en reaccionar tras la noticia de Duval.