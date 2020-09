TopTen: Frases De Un Mexicano Alfa

10. Si quieres estar bueno y sano, comete lo que tienes en la mano

9. Chin... su madre, total nomás somos primos segundos.

8. Cuando vas en el camión:

Ahí va la que engorda y no es masa.

7. Sin chile no se disfruta el chicharrón.

6. No me hagas correr ¡no me ves que sudo!

5. Ya estoy llegando, estoy como a diez cuadras... cuando va saliendo de su casa.

4.

-Colombia: Vas a estar Bien

-España: Vas a estar Bien

-Argentina: Vas a estar Bien

-México: No manches un tío tenía eso y se murió

3. Sabe florear la reata con todo y salto de mecate.

2. Se da cuenta que el motor del auto tiene un ruido y arregla... El radio para no tener que oír el ruido...

Siempre va a encontrar la manera de hacerse rico en tu colonia.

1. **Recibe el chanclazo de su jefa, se voltea y le dice con los ojos lagrimosos**: "no me dolió"