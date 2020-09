Dynamite de BTS en Fiesta campal de Fortnite

La popular agrupación de K-Pop BTS se prepara para iluminar el escenario virtual de Fiesta magistral en Fortnite el próximo sábado 26 de septiembre, a las 19:00 horas (tiempo de México) para disfrutar del estreno mundial de la versión con coreografía del videoclip de "Dynamite"

Todos los usuarios de Fortnite que deseen asistir a este espectacular evento, en donde además se habilitaran dos gestos para que puedas implementarlos en tu skin y de esa manera llevar el ritmo de los BTS incluso fuera del evento, ya que podrá utilizarse en las partidas regulares de Fortnite.

“Baila con la música con dos nuevos Emotes coreografiados por BTS”, dice el anuncio del evento BTS Party Royale. “Y usa estos Emotes más allá del programa para llevar algo de estilo BTS a cualquier lugar."

Si nunca has asistido a ningún evento de Fiesta magistral no te preocupes, ya que Epic Games proporciona una guía a detalle para guiarte paso a paso y que de esta manera no te pierdas ni un minuto de este evento, dicha guía esta disponible dando click aquí.

Si por alguna razón no puedes asistir al evento, no te preocupes, ya que una retransmisión del mismo será llevada a cabo a la mañana siguiente, 26 de septiembre, a las 7:00 horas (tiempo de México).