Cuando vienes de una familia que se dedica a lo mismo, el éxito parece estar asegurado y eso ocurrió con los hermanos Skarsgård quienes con su talento y belleza han conquistado Hollywood con grandes papeles en el cine.

Alexander (Tarzán), Bill (Pennywise) y Gustaf (Vikingos) tal vez no se parezcan mucho físicamente pero basta con escuchar su particular apellido para identificar que todos son hermanos. Eso sí, no de cualquier padre. Los actores han logrado ser muy buenos en su profesión gracias a la gran guía en casa: su padre Stellan Skarsgård (Mamma Mia, Piratas del Caribe).