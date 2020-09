Zayn Malik anuncia su regreso a la música

Zayn Malik podría estar viviendo la mejor etapa de su vida pues además del próximo nacimiento de su bebé con la modelo Gigi Hadid, el cantante está listo para regresar a la industria de la música tras dos años de ausencia.

Sin duda, Zayn es el ex One Direction que más alejado se ha mantenido tanto de la industria y los reflectores. Mientras Harry Styles no ha parado de sacar sencillos y álbumes así como hacer crecer su carrera como actor y Liam, Niall y Louis, sus otros compañeros, también han tenido una balanza entre su carrera musical y personal, Zayn poco contaba de sus planes a futuro. Sin embargo, parece que este año será diferente para él.

A inicios de septiembre, el cantante de 27 años anunciaba que próximamente revelaría un secreto muy especial que quería compartir. Hoy se hace casi realidad pues en su Instagram compartió lo que parece ser un preview de su próximo sencillo llamado "Better".

En tan solo dos horas el video alcanzó tres millones de reproducciones y más de millón y medio de likes.

Aunque esta es una gran noticia, también es la confirmación de que posiblemente no haya un próximo reencuentro de la banda británica One Direction. Hace algunos meses se confirmaba que Zayn no pertenecería a tal y ahora entendemos que la razón es porque se está enfocando fuertemente en su carrera como solista y claro, próximamente como papá.

Ver esta publicación en Instagram #better Una publicación compartida por Zayn Malik (@zayn) el 23 de Sep de 2020 a las 7:00 PDT

