Elderbrok lanza su álbum debut: "Why do we shake in the cold?"

ELDEBROOK, uno de los talentos mundiales que no puedes perder de vista, estrenó su ejemplar álbum debut ‘WHY DO WE SHAKE IN THE COLD?’, junto con el anuncio de una gira de 14 fechas por el Reino Unido y Estados Unidos el próximo mes de marzo del 2021, gira que incluye una parada en el Electric Ballroom de Londres. Un álbum debut que explora intrincadamente temas de identidad, emoción y la importancia de la conexión humana, presentando a ELDERBROOK como un artista único en el género electrónico que hace música emotiva e inspiradora, conectado a un sensible elemento narrativo.

Colaboraciones con Camelphat, Diplo, Black Coffee, Rudimental y Martin Garrix le han valido una respetada reputación en todos los ámbitos, como: Artista, multi-instrumentista, productor, cantante y compositor; el cual también incluye el destacado sencillo y colaboración con RUDIMENTAL ‘SOMETHING ABOUT YOU’, que acumula 50M de streams combinados y 18M de views del video oficial. Otros momentos que muestran la amplitud del álbum son canciones como ‘NUMB’ y la emotiva canción que da nombre al disco ‘WHY DO WE SHAKE IN THE COLD?’ ELDERBROOK habló sobre su lanzamiento: “Estoy muy orgulloso de este álbum, es la culminación del trabajo de los últimos cinco años y no puedo esperar para compartirlo con todos. Se trata de la interacción humana y de la forma en que nos necesitamos unos a otros como personas. Creo que es realmente importante, en especial ahora, que la gente reconozca que está bien sentirse solo a veces y luchar con ese sentimiento, pero al hablar y compartirlo con los demás podemos ayudar a aliviar un poco esa carga.” Manteniéndose creativo de forma aislada, el erudito sigue mostrando su versatilidad como artista con su Quarantine Global Livestream Digital Tour, superando los 250 mil views en todas sus plataformas; manteniendo a su comunidad entretenida, en vivo y en directo desde su propia casa. El pasado 16 de septiembre ELDERBROOK realizó un espectáculo exclusivo para sus fans en el ACUARIO DE LONDRES, tocando por primera vez todo su álbum debut.