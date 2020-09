Selena Gomez presume su cicatriz del riñón en traje de baño

Selena Gómez se siente cada vez más segura de su cuerpo desde que tiene una cicatriz por el trasplante de riñón que recibió en 2017. Ahora, con orgullo la presume.

A través de su cuenta de Instagram, Selena Gomez compartió con sus seguidores una fotografía en traje de baño. Sin embargo, esta es muy diferente a la de sus vacaciones con sus amigas pues por primera vez, mostró la cicatriz en su pierna, resultado del trasplante de riñón por complicaciones de la enfermedad que padece, Lupus.

"Cuando recibí el trasplante de riñón, recuerdo que al principio me era muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que se viera en las fotos así que usaba cosas que pudieran cubrirla. Ahora, más que nunca, me siento segura de quién soy y por lo que pasé... y estoy agradecida por ello", dice la publicación.

En la fotografía se puede ver cómo una gran cicatriz sale desde el interior de su pierna hasta casi el muslo.

Selena Gomez se ha abierto mucho al tema de su enfermedad. Apenas hace unas semanas, la también actriz le pedía ayuda a su abuelo a exprimir un limón durante su programa de cocina pues el Lupus ha provocado que tenga poca fuerza en las manos.

