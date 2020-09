Es oficial, se pospone estreno de "Black Widow" y otras películas

Disney ha retrasado aún más el estreno de algunos de los títulos más esperados como lo es "Black Widow".

Los retrasos de estrenos cinematográficos en 2020 siguen, a causa de la pandemia por COVID-19.

Algunos rumores lo advirtieron desde hace unos días y, según, la revista Deadline, Disney ya ha ajustado varias fechas de estreno de sus próximas cintas.

Será el caso de pelis como:

"Death on the Nile" pasa del 23 de octubre de 2020 al 18 de diciembre de 2020

"The Empty Man" pasa del 4 de diciembre de 2020 al 23 de octubre de 2020

"Black Widow "pasa del 6 de noviembre de 2020 al 7 de mayo de 2021

"Eternals" pasa del 12 de febrero de 2021 al 5 de noviembre de 2021

"Shang Chi and the Legend of the Ten Rings" pasa del 7 de mayo de 2021 al 9 de julio de 2021

"Deep Water" pasa del 13 de noviembre de 2020 de 2020 al 13 de agosto de 2021

"West Side Story" pasa del 18 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021

"The King's Man" pasa del 26 de febrero de 2021 al 12 de febrero de 2021

Probablemente el 2020 tenga algunas sorpresas más en cuanto al calendario cinematográfico.

¿Qué te parece?