Camilo nos presenta su nueva canción y video, vida de rico

“Yo hace tiempo quería hacer una cumbia y esta canción fue darle vida a ese sueño. ‘Vida de Rico’ lleva la continuidad de una historia que ha venido de la mano con mi carrera, desde que me enamoré, me casé, tuve mi luna de miel y ahora, la manera que le damos vida al primer espacio físico que tenemos como matrimonio Evaluna y yo. Esta canción me describe y lo que estoy viviendo, que, aunque la estoy cantando hoy, también está siendo cantada por ese niño de 10 años que se sentaba en el balcón de su casa con sus papás a imaginar la casa, el carro y el futuro de sus sueños. Se la dedico a Evaluna, a mi mamá y a La Tribu”, expresó Camilo sobre su nuevo sencillo.